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Де Хеа: «Нам нужно сохранять спокойствие»

30 Декабря 2020, 23:26,

Global Look Press

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о перспективах «манкунианцев» в нынешнем сезоне.

«Нам нужно сохранять спокойствие. Сезон находится в самом разгаре, осталось ещё много игр. Мы должны оставаться сосредоточенными и не загадывать, а просто готовиться к ближайшему матчу. Игра с «Астон Виллой» - самая важная для нас. Наша команда должна восстановиться, это очень важно», - сказал де Хеа в интервью с клубной пресс-службой.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой» состоится в пятницу, 1 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа
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