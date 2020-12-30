Гарсия – приоритетная цель «Барселоны» в зимнее трансферное окно

|
30 Декабря 2020, 22:56,
|
|
Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия может вернуться в Испанию.
Как сообщил журналист Ramon Salmurri на каталонском радио, Гарсия является приоритетной целью «Барселоны» в зимнее трансферное окно. Вероятность трансфера на данный момент низка. Отмечается, что каталонцы не будут никого приобретать, если не удастся договориться с Гарсией.
19-летний испанский защитник сыграл семь матчей за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. На данный момент Гарсия восстанавливается от травмы.
Контракт Эрика с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона, он является воспитанником «Барселоны».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Манчестер Сити, Трансферы футбола - зима 2021, Эрик Гарсия