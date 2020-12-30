Артета отреагировал на информацию о трансфере Иско

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника мадридского «Реала» Иско.

«Переход Иско? Я не могу комментировать слухи об игроке, когда он не является членом нашего коллектива», - приводит слова испанского специалиста издание Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали, что 28-летний хавбек принял решение перебраться в «Севилью».

Действующий трудовой договор Иско с «королевским» клубом рассчитан до середины 2022-го года. Оклад полузащитника составляет семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в десяти встречах испанского чемпионата, отметившись результативной передачей.