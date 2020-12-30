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Артета отреагировал на информацию о трансфере Иско

30 Декабря 2020, 10:33,

Global Look Press

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника мадридского «Реала» Иско.

«Переход Иско? Я не могу комментировать слухи об игроке, когда он не является членом нашего коллектива», - приводит слова испанского специалиста издание Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали, что 28-летний хавбек принял решение перебраться в «Севилью».

Действующий трудовой договор Иско с «королевским» клубом рассчитан до середины 2022-го года. Оклад полузащитника составляет семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в десяти встречах испанского чемпионата, отметившись результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Иско, Микель Артета, Трансферы футбола - зима 2021
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