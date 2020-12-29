​Ляказетт забил победный гол «Арсенала» через 29 секунд после выхода на поле

Во вторник вечером «Арсенал» порадовал своих болельщиков второй победой в Премьер-лиге подряд. Команда Микеля Артеты обыграла на выезде «Брайтон» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «канониров» Александр Ляказетт. Французу удалось отличиться через 29 секунд после выхода на замену, сообщает пресс-служба английской Премьер-лиги в Twitter.

Вторая виктория в чемпионате кряду позволила «Арсеналу» подняться на тринадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отдалившись от зоны вылета.

Следующий матч «Арсенал» проведёт 2-го января – против «Вест Бромвича».