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​Ляказетт забил победный гол «Арсенала» через 29 секунд после выхода на поле

29 Декабря 2020, 23:01,

Global Look Press

Во вторник вечером «Арсенал» порадовал своих болельщиков второй победой в Премьер-лиге подряд. Команда Микеля Артеты обыграла на выезде «Брайтон» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «канониров» Александр Ляказетт. Французу удалось отличиться через 29 секунд после выхода на замену, сообщает пресс-служба английской Премьер-лиги в Twitter.

Вторая виктория в чемпионате кряду позволила «Арсеналу» подняться на тринадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отдалившись от зоны вылета.

Следующий матч «Арсенал» проведёт 2-го января – против «Вест Бромвича».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Александр Ляказетт
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