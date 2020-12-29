«Арсенал» выиграл второй матч кряду, «Лидс» забил «Вест Бромвичу» 5 мячей

|
29 Декабря 2020, 22:52,
|
|
Во вторник матчи 16-го тура проводили команды из нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги. «Арсенал» гостил у «Брайтона» и набрал три очка благодаря голу неприкрытого Александра Ляказетта в середине второго тайма ударом с центра штрафной площади - 1:0.
С таким же результатом «Бёрнли» одолел «Шеффилд Юнайтед», который не мог рассчитывать на заболевших коронавирусом игроков. «Лидс» покуражился в гостях у «Вест Бромвича» (5:0), а «Саутгемптон» и «Вест Хэм» сыграли по нулям.
Протокол игры
|66' Ляказетт Александр (0:1)
Санчес Роберт • Вельтман Йоел • Уэбстер Адам • Данк Льюис • 59'Бёрн Дэн • Прёппер Дэви 68' ( Марч Соломон ( 68') • Биссума Ив • Гросс Паскаль • Бернардо Фернандес • Джаханбакш Алиреза 65' 75' ( Троссар Леандро ( 75') • Макаллистер Алексис 67' ( Мопе Нил ( 67')
Запасные: Зачири Анди • Моламби Джейсон • Уэлбек Данни • Стил Джейсон • Уайт Бен • Коннолли Аарон
Лено Бернд • Бельерин Эктор • Холдинг Роб • Мари Пабло • Тирни Киран • Эльнени Мохамед • Джака Гранит • Сака Букайо 81' ( Себальос Дани ( 81') • Смит-Роу Эмил 89' ( Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 89') • Мартинелли Габриэл 66' ( Ляказетт Александр ( 66') • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Мустафи Шкодран • Пепе Николя • Нкетиа Эдди • Уиллок Джо • Рунарссон Рунар • Седрик Соареш
29 декабря. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
Протокол игры
|(1:0) Ми Бен 32'
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • 45'Тарковски Джеймс • Ми Бен • Тэйлор Чарли 9' ( Бенсон Джош ( 9') • Брэйди Роберт • Браунхилл Джош • Вествуд Эшли • Питерс Эрик • Вуд Крис • Барнс Эшли 79' ( Стивенс Дейл ( 79')
Запасные: Норрис Уилл • Данн Джимми • Мумбонго Джоэль • Anthony Mancini • Бардсли Филипп • Пикок-Фаррелл Бэйли • Лонг Кевин
Ремсдейл Арон • Башам Крис • Иган Джон • Робинсон Джек 57' ( Флек Джон ( 57') • Бэлдок Джордж • Ампаду Этан 67' ( Норвуд Оливер ( 67') • Осборн Бен • Стивенс Энда • 72'Макголдрик Дэвид • Муссе Ли 63' ( Бёрк Оливер ( 63') • Брюстер Риан
Запасные: Брайан Кин • Богл Джейден • Лоу Макс • Веррипс Михаэл
29 декабря. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры
|Вест Бромвич
|0:5
|Лидс
|9' Сойерс Ромен (0:1)
|31' Алиоски Эгзиян (0:2)
|36' Харрисон Джек (0:3)
|40' Морено Родриго (0:4)
|72' Рафинья Диас (0:5)
Джонстон Сэм • Ферлонг Дарнелл • Аджайи Олувасемилого • О'Ши Дара • Пелтьер Ли • Робинсон Каллум • Филлипс Мэтт 46' ( Иванович Бранислав ( 46') • Сойерс Ромен • Галлахер Конор • Диангана Грэди 73' ( Кровинович Филип ( 73') • Ахерн-Грант Карлан 61' ( Перейра Матеус ( 61')
Запасные: Гросицки Камил • Баттон Дэвид • Харпер Реким • Кипре Седрик • Остин Чарльз
Меслье Иллан • Даллас Стюарт • Эйлинг Люк • Стрёйк Паскаль • Алиоски Эгзиян • 41'Филлипс Кэлвин • Рафинья Диас 81' ( Кошта Элдер ( 81') • Клих Матеуш 58' ( Шеклтон Джейми ( 58') • Морено Родриго 70' ( Эрнандес Пабло ( 70') • Харрисон Джек • Бэмфорд Патрик
Запасные: Робертс Тайлер • Дженкинс Джек • Касилья Кико • Дэвис Лейф • Поведа Иан • Кейси Оливер
29 декабря. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).
Протокол игры
|Саутгемптон
|0:0
|Вест Хэм
Маккарти Алекс • Уокер-Питерс Кайл • 76'Беднарек Ян • Стивенс Джек • Бертранд Райан • 40'Уолкотт Тео • Уорд-Праус Джеймс • Ромеу Ориоль • Дженепо Мусса 72' 78' ( Армстронг Стюарт ( 78') • Ингс Дэнни • Адамс Че 58' ( Лонг Шейн ( 58')
Запасные: Валери Ян • Диало Ибраима • Салису Мохаммед • Обафеми Майкл • Смолбон Вильям • Вокинс Джейк • Форстер Фрейзер
Фабьянски Лукаш • Фредерикс Райан • Доусон Крэйг • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Райс Деклан • Ярмоленко Андрей 67' 72' ( Боуэн Джаррод ( 72') • Лансини Мануэль 60' ( Бенрахма Саид ( 60') • Соучек Томаш • Форнальс Пабло • Алле Себастьян 77' ( Антонио Майкл ( 77')
Запасные: Джонсон Бен • Ноубл Марк • Диоп Исса • Цоуфал Владимир • Снодграсс Роберт • Рэндолф Даррен
29 декабря. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Вест Бромвич, Лидс