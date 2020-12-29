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«Арсенал» выиграл второй матч кряду, «Лидс» забил «Вест Бромвичу» 5 мячей

29 Декабря 2020, 22:52,

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Во вторник матчи 16-го тура проводили команды из нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги. «Арсенал» гостил у «Брайтона» и набрал три очка благодаря голу неприкрытого Александра Ляказетта в середине второго тайма ударом с центра штрафной площади - 1:0.

С таким же результатом «Бёрнли» одолел «Шеффилд Юнайтед», который не мог рассчитывать на заболевших коронавирусом игроков. «Лидс» покуражился в гостях у «Вест Бромвича» (5:0),  а «Саутгемптон» и «Вест Хэм» сыграли по нулям.

Протокол игры  
Брайтон 0:1 Арсенал
    66' Ляказетт Александр (0:1)
Санчес Роберт Вельтман Йоел Уэбстер Адам Данк Льюис   59' Бёрн Дэн Прёппер Дэви   68' (Марч Соломон (   68') Биссума Ив Гросс Паскаль Бернардо Фернандес Джаханбакш Алиреза   65'   75' (Троссар Леандро (   75') Макаллистер Алексис   67' (Мопе Нил (   67')
Запасные: Зачири Анди Моламби Джейсон Уэлбек Данни Стил Джейсон Уайт Бен Коннолли Аарон
Лено Бернд Бельерин Эктор Холдинг Роб Мари Пабло Тирни Киран Эльнени Мохамед Джака Гранит Сака Букайо   81' (Себальос Дани (   81') Смит-Роу Эмил   89' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   89') Мартинелли Габриэл   66' (Ляказетт Александр (   66') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Мустафи Шкодран Пепе Николя Нкетиа Эдди Уиллок Джо Рунарссон Рунар Седрик Соареш
29 декабря. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
Протокол игры  
Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед
(1:0) Ми Бен 32'    
Поуп Ник Лоутон Мэттью   45' Тарковски Джеймс Ми Бен Тэйлор Чарли   9' (Бенсон Джош (   9') Брэйди Роберт Браунхилл Джош Вествуд Эшли Питерс Эрик Вуд Крис Барнс Эшли   79' (Стивенс Дейл (   79')
Запасные: Норрис Уилл Данн Джимми Мумбонго Джоэль Anthony Mancini Бардсли Филипп Пикок-Фаррелл Бэйли Лонг Кевин
Ремсдейл Арон Башам Крис Иган Джон Робинсон Джек   57' (Флек Джон (   57') Бэлдок Джордж Ампаду Этан   67' (Норвуд Оливер (   67') Осборн Бен Стивенс Энда   72' Макголдрик Дэвид Муссе Ли   63' (Бёрк Оливер (   63') Брюстер Риан
Запасные: Брайан Кин Богл Джейден Лоу Макс Веррипс Михаэл
29 декабря. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры  
Вест Бромвич 0:5 Лидс
    9' Сойерс Ромен (0:1)
    31' Алиоски Эгзиян (0:2)
    36' Харрисон Джек (0:3)
    40' Морено Родриго (0:4)
    72' Рафинья Диас (0:5)
Джонстон Сэм Ферлонг Дарнелл Аджайи Олувасемилого О'Ши Дара Пелтьер Ли Робинсон Каллум Филлипс Мэтт   46' (Иванович Бранислав (   46') Сойерс Ромен Галлахер Конор Диангана Грэди   73' (Кровинович Филип (   73') Ахерн-Грант Карлан   61' (Перейра Матеус (   61')
Запасные: Гросицки Камил Баттон Дэвид Харпер Реким Кипре Седрик Остин Чарльз
Меслье Иллан Даллас Стюарт Эйлинг Люк Стрёйк Паскаль Алиоски Эгзиян   41' Филлипс Кэлвин Рафинья Диас   81' (Кошта Элдер (   81') Клих Матеуш   58' (Шеклтон Джейми (   58') Морено Родриго   70' (Эрнандес Пабло (   70') Харрисон Джек Бэмфорд Патрик
Запасные: Робертс Тайлер Дженкинс Джек Касилья Кико Дэвис Лейф Поведа Иан Кейси Оливер
29 декабря. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).
Протокол игры  
Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Маккарти Алекс Уокер-Питерс Кайл   76' Беднарек Ян Стивенс Джек Бертранд Райан   40' Уолкотт Тео Уорд-Праус Джеймс Ромеу Ориоль Дженепо Мусса   72'   78' (Армстронг Стюарт (   78') Ингс Дэнни Адамс Че   58' (Лонг Шейн (   58')
Запасные: Валери Ян Диало Ибраима Салису Мохаммед Обафеми Майкл Смолбон Вильям Вокинс Джейк Форстер Фрейзер
Фабьянски Лукаш Фредерикс Райан Доусон Крэйг Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Райс Деклан Ярмоленко Андрей   67'   72' (Боуэн Джаррод (   72') Лансини Мануэль   60' (Бенрахма Саид (   60') Соучек Томаш Форнальс Пабло Алле Себастьян   77' (Антонио Майкл (   77')
Запасные: Джонсон Бен Ноубл Марк Диоп Исса Цоуфал Владимир Снодграсс Роберт Рэндолф Даррен
29 декабря. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Вест Бромвич, Лидс
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