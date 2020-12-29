«Арсенал» выиграл второй матч кряду, «Лидс» забил «Вест Бромвичу» 5 мячей

Во вторник матчи 16-го тура проводили команды из нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги. «Арсенал» гостил у «Брайтона» и набрал три очка благодаря голу неприкрытого Александра Ляказетта в середине второго тайма ударом с центра штрафной площади - 1:0.

С таким же результатом «Бёрнли» одолел «Шеффилд Юнайтед», который не мог рассчитывать на заболевших коронавирусом игроков. «Лидс» покуражился в гостях у «Вест Бромвича» (5:0), а «Саутгемптон» и «Вест Хэм» сыграли по нулям.