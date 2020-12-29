Матип рискует пропустить несколько недель

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип сегодня, 29-го декабря, должен пройти детальное медицинское обследование, по итогам которого будет определена тяжесть повреждения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как информирует источник, при худшем сценарии 29-летний футболист проведет в лазарете несколько недель. Камерунец травмировался в поединке 15-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича».

Ранее из-за травм «Ливерпуль» лишился Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Матип сыграл восемь поединков, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.