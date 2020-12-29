Матип рискует пропустить несколько недель

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29 Декабря 2020, 12:26,
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Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип сегодня, 29-го декабря, должен пройти детальное медицинское обследование, по итогам которого будет определена тяжесть повреждения. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Как информирует источник, при худшем сценарии 29-летний футболист проведет в лазарете несколько недель. Камерунец травмировался в поединке 15-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича».
Ранее из-за травм «Ливерпуль» лишился Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Матип сыграл восемь поединков, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Жоэль Матип