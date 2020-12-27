​Мата: «Погба входит в число лучших футболистов, с которыми я играл»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказался по поводу своего одноклубника Поля Погба.

«Мы начинаем оценивать футболиста с несправедливой основы в виде трансферной стоимости. Но мы не несём ответственности за сумму, которую клуб платит за игрока. Очень легко сказать: «Этот игрок стоил Х, поэтому если он ничего не покажет в следующих играх, это провал».

Для меня это не так. Нужно учитывать контекст и ситуацию с травмами. В индивидуальном плане Погба является невероятным полузащитником. Это один из лучших футболистов, с которыми я играл. Его физическая и техническая оснащённость впечатляют», - приводит слова Маты AS.