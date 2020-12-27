​Мата: «Погба входит в число лучших футболистов, с которыми я играл»

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27 Декабря 2020, 16:13,
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказался по поводу своего одноклубника Поля Погба.
«Мы начинаем оценивать футболиста с несправедливой основы в виде трансферной стоимости. Но мы не несём ответственности за сумму, которую клуб платит за игрока. Очень легко сказать: «Этот игрок стоил Х, поэтому если он ничего не покажет в следующих играх, это провал».
Для меня это не так. Нужно учитывать контекст и ситуацию с травмами. В индивидуальном плане Погба является невероятным полузащитником. Это один из лучших футболистов, с которыми я играл. Его физическая и техническая оснащённость впечатляют», - приводит слова Маты AS.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Хуан Мата
так и никто и не говорит про его зарплату.конечно это часть бизнеса.речь идёт а том какой он ленивый и просто ходит по полю.только после критики стал немного двигаться.а так он играет только тогда когда команда успевает если нет он занимается только причёской и пиаром.