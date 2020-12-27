Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Мата: «Погба входит в число лучших футболистов, с которыми я играл»

27 Декабря 2020, 16:13,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказался по поводу своего одноклубника Поля Погба.

«Мы начинаем оценивать футболиста с несправедливой основы в виде трансферной стоимости. Но мы не несём ответственности за сумму, которую клуб платит за игрока. Очень легко сказать: «Этот игрок стоил Х, поэтому если он ничего не покажет в следующих играх, это провал».

Для меня это не так. Нужно учитывать контекст и ситуацию с травмами. В индивидуальном плане Погба является невероятным полузащитником. Это один из лучших футболистов, с которыми я играл. Его физическая и техническая оснащённость впечатляют», - приводит слова Маты AS.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Хуан Мата
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
andpet
27 Декабря 2020, 17:45

так и никто и не говорит про его зарплату.конечно это часть бизнеса.речь идёт а том какой он ленивый и просто ходит по полю.только после критики стал немного двигаться.а так он играет только тогда когда команда успевает если нет он занимается только причёской и пиаром.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола