Рэшфорд: «Кавани дал «Манчестер Юнайтед» другое измерение»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отметил своего партнёра по линии атаки в лице Эдинсона Кавани. Уругваец перешёл в стан «красных дьяволов» в октябре на правах свободного агента.

«Кавани – топ-футболист со множеством сильных качеств. Я думаю, что он дал «Манчестер Юнайтед» другое измерение, отличное от того, которое у нас уже было в команде. Приятно играть рядом с Кавани и видеть, как он забивает и отдаёт голевые передачи», - сказал Рэшфорд в интервью клубной пресс-службе.

После перехода в «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани провёл в Премьер-лиге восемь матчей, в которых трижды забил и дважды ассистировал партнёрам.