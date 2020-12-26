Почеттино хочет пригласить Алли в «ПСЖ»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который близок к назначению главным тренером французского «ПСЖ», обозначил свою трансферную цель.

Как сообщает издание The Sun, наставник хочет пригласить в парижский гранд полузащитника Деле Алли, права на которого принадлежат лондонскому «Тоттенхэму». Почеттино хорошо знаком с возможностями футболиста по совместной работе в английском клубе.

Ранее СМИ сообщали, что аргентинец согласовал трехлетний контракт с «ПСЖ».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Деле принял участие в четырех поединках, не отметившись результативными действиями.