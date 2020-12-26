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Почеттино хочет пригласить Алли в «ПСЖ»

26 Декабря 2020, 11:29,

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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который близок к назначению главным тренером французского «ПСЖ», обозначил свою трансферную цель.

Как сообщает издание The Sun, наставник хочет пригласить в парижский гранд полузащитника Деле Алли, права на которого принадлежат лондонскому «Тоттенхэму». Почеттино хорошо знаком с возможностями футболиста по совместной работе в английском клубе.

Ранее СМИ сообщали, что аргентинец согласовал трехлетний контракт с «ПСЖ».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Деле принял участие в четырех поединках, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Маурисио Почеттино, Трансферы футбола - зима 2021, Деле Алли
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