Магуайр: «Если мы продолжим выигрывать, то поборемся за победу в АПЛ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился ожиданиями от матча против «Лестера».

«Мы подходим к этой игре, как и ко всем остальным, хотим заработать три очка. Мы понимаем, что матч будет сложным, потому что нам противостоит сильная команда.

Важно продолжать побеждать и следить за количеством набранных очков. Необходимо сосредоточиться на своих выступлениях и не обращать внимания на другие команды.

Если мы продолжим выигрывать, то сможем побороться за победу в английской Премьер-лиге», - цитирует Магуайра Manchester Evening News.

Матч между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 26 декабря.