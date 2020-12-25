Уокер и Жезус сдали положительные тесты на коронавирус

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25 Декабря 2020, 14:45,
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Два футболиста «Манчестер Сити» сдали положительные тесты на коронавирус.
Как сообщает пресс-служба «горожан», этими игроками оказались нападающий Габриэль Жезус и защитник Кайл Уокер. Помимо этого, коронавирус был обнаружен и у двух сотрудников клуба. Все они находятся на самоизоляции в соответствии с медицинскими протоколами английской Премьер-лиги и правительства Великобритании.
«Весь клуб желает всем заболевшим скорейшего выздоровления!» - говорится в заявлении клуба.
После четырнадцати туров «горожане» занимают лишь восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидера на восемь очков. Отметим, что «Манчестер Сити» имеет ещё одну игру в запасе.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Габриэль Жезус, Кайл Уокер
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