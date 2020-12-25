Беккенбауэр: «В игре ван Дейка нет слабых сторон»

Легендарный немецкий защитник Франк Беккенбауэр высказал свое мнение о голландце Виргиле ван Дейке, выступающем за английский «Ливерпуль».

«Виргил впечатлил меня своей манерой и стилем игры. В этом футболисте есть сила и способности, которые очень впечатляют. Ван Дейк демонстрирует это на всех уровнях. Я не вижу в его игре слабых сторон», - приводит слова Беккенбауэра издание Liverpool Offside.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 29-летний защитник провел пять поединков, отметившись одним забитым мячом. В настоящий момент ван Дейк находится в лазарете из-за травмы колена.