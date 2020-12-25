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Бербатов: «Арсенал» находится в глубокой яме, но Артета может всё исправить»

25 Декабря 2020, 08:44,

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Экс-нападающий сборной Болгарии и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о провальном выступлении лондонского «Арсенала» в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Канониры» сейчас находятся в глубокой яме, однако я верю в Микеля Артету. Он может все исправить. «Арсенал» показывает, что готов сражаться, но в данный момент команда находится не на том уровне, который от нее ждут. Микель оказался здесь в тяжелый период, поэтому заслуживает получить больше времени», - приводит слова Димитара издание talkSPORT.

После 14 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 14 баллов и занимает 15 место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Димитар Бербатов
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