Бербатов: «Арсенал» находится в глубокой яме, но Артета может всё исправить»

Экс-нападающий сборной Болгарии и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о провальном выступлении лондонского «Арсенала» в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Канониры» сейчас находятся в глубокой яме, однако я верю в Микеля Артету. Он может все исправить. «Арсенал» показывает, что готов сражаться, но в данный момент команда находится не на том уровне, который от нее ждут. Микель оказался здесь в тяжелый период, поэтому заслуживает получить больше времени», - приводит слова Димитара издание talkSPORT.

После 14 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 14 баллов и занимает 15 место в турнирной таблице.