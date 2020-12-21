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Левандовски: «В 2012 году мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но «Боруссия» не захотела меня отпускать»

21 Декабря 2020, 17:49,

Global Look Press

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

«После второго сезона в дортмундской «Боруссии» у меня состоялся разговор с Алексом Фергюссоном. Он хотел, чтобы я перешёл в «Манчестер Юнайтед». Меня заинтересовало это предложение, я был готов переехать в Англию. Проблем была в том, что «Боруссия» не захотела меня опускать. Не могу сказать, что это меня сильно расстроило, потому что в тот момент дела в «Боруссии» складывались хорошо», - цитирует Левандовского France Football.

Левандовски перешёл в «Баварию» в 2014 году на правах свободного агента.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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1
Underdog
21 Декабря 2020, 18:15

А в итоге БД усилила конкурента))) и при том бесплатно

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