Левандовски: «В 2012 году мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но «Боруссия» не захотела меня отпускать»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

«После второго сезона в дортмундской «Боруссии» у меня состоялся разговор с Алексом Фергюссоном. Он хотел, чтобы я перешёл в «Манчестер Юнайтед». Меня заинтересовало это предложение, я был готов переехать в Англию. Проблем была в том, что «Боруссия» не захотела меня опускать. Не могу сказать, что это меня сильно расстроило, потому что в тот момент дела в «Боруссии» складывались хорошо», - цитирует Левандовского France Football.

Левандовски перешёл в «Баварию» в 2014 году на правах свободного агента.