Сульшер – о Рэшфорде: «Его окружают замечательные люди, Маркус не занимается благотворительностью в одиночку»

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20 Декабря 2020, 11:37,
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о нападающем клуба Маркусе Рэшфорде.
«Многие знают Рэшфрода с юных лет. На любого человека оказывают влияние внешние факторы. Характер формируется вашей семьей, окружением, в котором вы находитесь.
Вы видите, что Маркус и правда заботится о людях, которые находятся в трудном положении. Он знает, через что им приходится пройти. То, что Рэшфорд сделал, является исключительным. Я уверен, что такая деятельность помогла ему и в футболе. Он взял на себя эту ответственность.
Вы должны понимать, что его окружают замечательные люди. Маркус не занимается этим в одиночку», - цитирует Сульшера Goal.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Маркус Рэшфорд