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Салах: «Марадона был источников вдохновения для большинства футболистов, возможно, что для всех»

19 Декабря 2020, 19:48,

Global Look Press

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о смерти легендарного аргентинца Диего Марадоны.

«Это печальная новость для всех. Мир был в шоке. Марадона был источников вдохновения для большинства футболистов, возможно, что для всех. Он делал что-то особенное как в «Наполи», так и в сборной Аргентины. Я просто хочу, чтобы семья Марадоны смогла пережить такую утрату. Я не знаю, что сказать в этой ситуации. Повторюсь, что это очень грустная новость», - цитирует египетского футболиста As.

Напомним, что Марадоны не стало 25 ноября из-за внезапной остановки сердца, ему было шестьдесят лет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Диего Марадона, Мохамед Салах
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