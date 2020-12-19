«Вулверхэмптон» нацелился на форварда «Ливерпуля»

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19 Декабря 2020, 10:39,
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Бельгийский форвард Дивок Ориги, правами на которого владеет «Ливерпуль», попал в сферу другого английского клуба. Об этом рапортует издание The Athletic.
По информации источника, подписать 25-летнего нападающего хочет «Вулверхэмптон», подыскивающий замену травмированному мексиканцу Раулю Хименесу. Сумма возможного трансфера оценивается в 20 миллионов фунтов (22 миллиона евро).
В нынешнем сезоне Ориги принял участие в семи поединках, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор нападающего с мерсисайдцами истекает в 2024-м году.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вулверхэмптон, Трансферы футбола - зима 2021, Дивок Ориги