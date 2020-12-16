Канте: «В детстве я восхищался бразильцем Роналдо»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте рассказал, кто вдохновлял его в детстве.

«Я восхищался бразильцем Роналдо. Я смотрел его игру на дисках. С появлением «Ютуба» я могу смотреть видео с его участием ещё больше, наслаждаясь его техникой и лёгкостью. Это игрок, который мне очень нравился, как и Марадона.

Мы с друзьями смотрели видео с Роналду и Роналдиньо и пытались исполнить то же самое на поле. Конечно, как болельщику, мне нравилось смотреть на футболистов, которые устраивали шоу на поле. Эти игроки были креативными и забивали голы, не как я сейчас», - цитирует французского полузащитника Daily Star.