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Канте: «В детстве я восхищался бразильцем Роналдо»

16 Декабря 2020, 15:31,

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Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте рассказал, кто вдохновлял его в детстве.

«Я восхищался бразильцем Роналдо. Я смотрел его игру на дисках. С появлением «Ютуба» я могу смотреть видео с его участием ещё больше, наслаждаясь его техникой и лёгкостью. Это игрок, который мне очень нравился, как и Марадона.

Мы с друзьями смотрели видео с Роналду и Роналдиньо и пытались исполнить то же самое на поле. Конечно, как болельщику, мне нравилось смотреть на футболистов, которые устраивали шоу на поле. Эти игроки были креативными и забивали голы, не как я сейчас», - цитирует французского полузащитника Daily Star.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роналдо, Н'Голо Канте
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