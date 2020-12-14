Райола высказался о будущем Погба

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14 Декабря 2020, 23:16,
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Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола снова высказался по поводу будущего своего клиента.
Неделю назад Райола сообщил, что между «МЮ» и Погба «всё кончено». Эта фраза повлекла за собой много разговоров и слухов.
«В Англии они очень чувствительны, когда дело касается Погба. Я просто высказал свои мысли, своё мнение. Я не сказал ничего сенсационного, думаю, это ясно.
Я должен был сказать, что мы обсудим ситуацию летом, потому что великие футболисты вряд ли должны переходить в январе. Посмотрим, что будет летом. Мы живём в мире, где всё быстро меняется», - цитирует Райолу Football Italia.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Мино Райола