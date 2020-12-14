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Роджерс: «Варди напоминает Суареса, он выступает катализатором «Лестера»

14 Декабря 2020, 09:21,

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Наставник «Лестера» Брендан Роджерс высказался о победе над «Брайтоном» (3:0) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. В прошедшей встрече нападающий Джейми Варди забил гол и отдал две результативные передачи.

«Варди - великолепный футболист. Джейми напоминает мне Луиса Суареса. Джейми является катализатором, он дает команде подъем. Этому нападающему не требуется много касаний. Варди проводит тренировки каждый день, это мега-профи», - приводит слова специалиста издание BBC Sport.

После 12 туров «Лестер» набрал 24 балла и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В нынешнем сезоне 33-летний форвард сыграл 11 матчей в чемпионате Англии, отметившись десятью голами и четырьмя ассистами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лестер, Брендан Роджерс
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