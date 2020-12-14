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«Лестер» разгромил «Брайтон» за 17 минут

14 Декабря 2020, 00:09,

Евро-Футбол.Ру

В 12-м туре Премьер-лиги «Лестер» принимал «Брайтон» и своё преимущество в классе превратил в три гола кряду в конце первого тайма. Джеймс Мэддисон дважды здорово пробил со средней дистанции, а Джейми Варди блестяще сработал на опережение защитника после прострела. «Лисы» обеспечили себе разгромную победу всего за 17 минут и вышли на третье место в одном очке от лидеров.

Протокол игры  
Лестер 3:0 Брайтон
(1:0) Мэддисон Джеймс 27'    
(2:0) Варди Джейми 41'    
(3:0) Мэддисон Джеймс 44'    
Шмейхель Каспер Фофана Уэсли Эванс Джонни   78' Фухс Кристиан   22' Олбрайтон Марк Тилеманс Юри Ндиди Уилфред   80' (Менди Нампалис (   80') Джастин Джеймс Перес Айосе   62' (Барнс Харви (   62') Мэддисон Джеймс   74' (Прает Деннис (   74') Варди Джейми
Запасные: Морган Уэс Ихеначо Келечи Юндер Дженгиз Уорд Дэнни II
Райан Мэтт Уайт Бен Данк Льюис Бёрн Дэн   72' Вельтман Йоел Гросс Паскаль Биссума Ив   73' (Макаллистер Алексис (   73') Марч Соломон Мопе Нил Уэлбек Данни   63' (Коннолли Аарон (   63') Джаханбакш Алиреза   56' (Альсате Стивен (   56')
Запасные: Стил Джейсон Прёппер Дэви Троссар Леандро Уэбстер Адам
13 декабря. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Брайтон, Джейми Варди, Джеймс Мэддисон
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