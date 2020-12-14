«Лестер» разгромил «Брайтон» за 17 минут

В 12-м туре Премьер-лиги «Лестер» принимал «Брайтон» и своё преимущество в классе превратил в три гола кряду в конце первого тайма. Джеймс Мэддисон дважды здорово пробил со средней дистанции, а Джейми Варди блестяще сработал на опережение защитника после прострела. «Лисы» обеспечили себе разгромную победу всего за 17 минут и вышли на третье место в одном очке от лидеров.