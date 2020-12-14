«Лестер» разгромил «Брайтон» за 17 минут

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14 Декабря 2020, 00:09,
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В 12-м туре Премьер-лиги «Лестер» принимал «Брайтон» и своё преимущество в классе превратил в три гола кряду в конце первого тайма. Джеймс Мэддисон дважды здорово пробил со средней дистанции, а Джейми Варди блестяще сработал на опережение защитника после прострела. «Лисы» обеспечили себе разгромную победу всего за 17 минут и вышли на третье место в одном очке от лидеров.
Протокол игры
|(1:0) Мэддисон Джеймс 27'
|(2:0) Варди Джейми 41'
|(3:0) Мэддисон Джеймс 44'
Шмейхель Каспер • Фофана Уэсли • Эванс Джонни • 78'Фухс Кристиан • 22'Олбрайтон Марк • Тилеманс Юри • Ндиди Уилфред 80' ( Менди Нампалис ( 80') • Джастин Джеймс • Перес Айосе 62' ( Барнс Харви ( 62') • Мэддисон Джеймс 74' ( Прает Деннис ( 74') • Варди Джейми
Запасные: Морган Уэс • Ихеначо Келечи • Юндер Дженгиз • Уорд Дэнни II
Райан Мэтт • Уайт Бен • Данк Льюис • Бёрн Дэн • 72'Вельтман Йоел • Гросс Паскаль • Биссума Ив 73' ( Макаллистер Алексис ( 73') • Марч Соломон • Мопе Нил • Уэлбек Данни 63' ( Коннолли Аарон ( 63') • Джаханбакш Алиреза 56' ( Альсате Стивен ( 56')
Запасные: Стил Джейсон • Прёппер Дэви • Троссар Леандро • Уэбстер Адам
13 декабря. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лестер, Брайтон, Джейми Варди, Джеймс Мэддисон