​Жота рискует пропустить два месяца

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота повредил колено в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против датского «Митьюлланда» (ничья 1:1). Об этом стало известно португальскому изданию Record.

По данным источника, Жота из-за полученной травмы рискует вылететь из обоймы на два месяца.

Напомним, Диогу Жота перебрался в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в летнее трансферное окно. В семнадцати матчах за мерсисайдцев в этом сезоне Жота записал на свой счёт девять голов – пять в Премьер-лиге и четыре в Лиге чемпионов.

На текущий момент «Ливерпуль» располагается на вершине таблицы Премьер-лиги вместе с