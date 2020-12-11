«Бавария» по-прежнему интересуется Хадсоном-Одои

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11 Декабря 2020, 22:42,
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Мюнхенская «Бавария» продолжает следить за нападающим «Челси» Каллумом Хадсоном-Одои.
Как сообщает Goal, немецкий клуб не собирается вступать в переговоры по трансферу футболиста зимой, но рассматривает Хадсона-Одои в качестве долгосрочной перспективы.
Отмечается, что сам нападающий хотел бы покинуть «Челси», потому что не получается достаточное количество практики в лондонском клубе.
20-летний англичанин сыграл двенадцать матчей за «Челси» в нынешнем сезоне и забил три гола. Контракт воспитанника «Челси» с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Бавария, Каллум Хадсон-Одои