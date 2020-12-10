Халк попал в сферу интересов клуба АПЛ

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10 Декабря 2020, 12:08,
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Бразильский форвард Халк, покинувший китайский клуб «Шанхай СИПГ», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует издание Football Insider.
Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 34-летнего бомбардира проявляет «Вулверхэмптон». «Волки» подыскивают замену мексиканцу Раулю Хименесу, выбывшему из строя из-за перелома черепа.
Ранее сообщалось, что бразильский нападающий готов пойти на сокращение заработной платы на 90% ради переезда в чемпионат Англии. Оклад Халка в китайском клубе составлял порядка 20 миллионов евро в год.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Халк, Вулверхэмптон, Трансферы футбола - зима 2021