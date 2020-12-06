​«Манчестер Юнайтед» готов удвоить зарплату Фернандеша

Полузащитник Бруну Фернандеш оказал значительное влияние на игру «Манчестер Юнайтед» после своего январского перехода. В 37 матчах за «красных дьяволов» португальский полузащитник забил 22 гола и отдал 14 передач, что повлекло за собой интерес к футболисту со стороны «Реала» и «Барселоны».

Чтобы отбить интерес испанских грандов, «Манчестер Юнайтед» готов предложить Фернандешу новый контракт на улучшенных условиях, сообщает на своих страницах Mirror. Заработная плата португальского полузащитника будет удвоена и составит примерно 200 тысяч фунтов (222 тысячи евро) в неделю.