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​«Манчестер Юнайтед» готов удвоить зарплату Фернандеша

06 Декабря 2020, 11:11,

Global Look Press

Полузащитник Бруну Фернандеш оказал значительное влияние на игру «Манчестер Юнайтед» после своего январского перехода. В 37 матчах за «красных дьяволов» португальский полузащитник забил 22 гола и отдал 14 передач, что повлекло за собой интерес к футболисту со стороны «Реала» и «Барселоны».

Чтобы отбить интерес испанских грандов, «Манчестер Юнайтед» готов предложить Фернандешу новый контракт на улучшенных условиях, сообщает на своих страницах Mirror. Заработная плата португальского полузащитника будет удвоена и составит примерно 200 тысяч фунтов (222 тысячи евро) в неделю.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш
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Комментарии (1)
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Juve164
06 Декабря 2020, 11:21

Да чтож у вас такое? То Милан летом интересуется Чалханоглу. Теперь Бруно интересуются испанские гранды Реал и МЮ! Вы не читаете совсем, что публикуете, лишь бы выложить..

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