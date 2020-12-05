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«Челси» потерял Зиеша из-за травмы

05 Декабря 2020, 23:38,

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В субботу вечером «Челси» проводит домашний матч против «Лидса» в рамках одиннадцатого тура английской Премьер-лиги. На исходе получаса игрового времени наставнику лондонской команды Фрэнку Лэмпарду пришлось делать вынужденную замену. Дело в том, что Хаким Зиеш получил повреждение. Судя по всему, речь идёт о мышечном повреждении в бедре. Вместо Зиеша на поле появился Кристиан Пулишич.

Следить за матчем «Челси» - «Лидс» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что в одиннадцати матчах текущего сезона Хаким Зиеш забил два гола и отдал три голевых паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Хаким Зиеш
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