Волевая победа над «Лидсом» вывела «Челси» на первое место

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06 Декабря 2020, 01:03,
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Начало матча 11-го тура АПЛ против «Лидса» было обескураживающим для «Челси». Гости контратаковали левым флангом, голкипер Эдуар Менди совершил первую грубую ошибку в стане «синих», не добравшись до мяча на перехвате, и Патрик Бэмфорд технично его обыграл, открыв счет следующим касанием. До ответного гола Оливье Жиру после прострела на ближнюю штангу соперники обменялись попаданиями в каркас ворот. На исходе часа игры после подачи со стандарта Курт Зума здорово сыграл головой и принес три очка лондонцам. Уже перед финальным свистком «Челси» забил снова - в контратаке Тимо Вернер точно прострелил на Кристиана Пулишича к линии вратарской. «Челси» набрал 22 очка и стал лидером Премьер-лиги.
Протокол игры
|4' Бэмфорд Патрик (0:1)
|(1:1) Жиру Оливье 27'
|(2:1) Зума Курт 61'
|(3:1) Пулишич Кристиан 90'
Менди Эдуар • Джеймс Рис II • Зума Курт • Силва Тьяго • Чилвел Бенджамин • Хаверц Кай 67' ( Ковачич Матео ( 67') • Канте Н'Голо • Маунт Мэйсон • Зиеш Хаким 30' ( Пулишич Кристиан ( 30') • Жиру Оливье 79' ( Абрахам Тэмми ( 79') • Вернер Тимо
Запасные: Рюдигер Антонио • Аспиликуэта Сесар • Жоржиньо II • Аррисабалага Кепа
Меслье Иллан • Эйлинг Люк • Кох Робин 9' ( Льоренте Диего ( 9' ) • 74'Купер Лиам • Алиоски Эгзиян 69' ( Морено Родриго ( 69') • Филлипс Кэлвин • Рафинья Диас • 90'Даллас Стюарт • Клих Матеуш • Харрисон Джек 57' ( Поведа Иан ( 57') • Бэмфорд Патрик
Запасные: Кошта Элдер • Робертс Тайлер • Касилья Кико • Стрёйк Паскаль
05 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Лидс
Менди молодцом, Жиру просто феерит, Зума как всегда, и даже уже не знаешь, хвалить его или ругать. Очень непредсказуем. Бабрахама аут!!!!! Канте отбегал 90+ минут и продолжал бегать до самого конца. Бабрахамка все ходит размеренным галопом по полю...
Вернер начудил, это да. Зато выдал очередную голевую.
Вернер - главный неудачник. Должен был два забивать. Но зато не пожадничал - выдал на Пулю отменно.
Зиеш - задняя. Это быстро не лечится. Здоровья ему.
Мы на первом месте!! По крайней мере на сутки.
Всех наших - с волевой победой!
Молодцы, показатели уровень!