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Волевая победа над «Лидсом» вывела «Челси» на первое место

06 Декабря 2020, 01:03,

Global Look Press

Начало матча 11-го тура АПЛ против «Лидса» было обескураживающим для «Челси». Гости контратаковали левым флангом, голкипер Эдуар Менди совершил первую грубую ошибку в стане «синих», не добравшись до мяча на перехвате, и Патрик Бэмфорд технично его обыграл, открыв счет следующим касанием. До ответного гола Оливье Жиру после прострела на ближнюю штангу соперники обменялись попаданиями в каркас ворот. На исходе часа игры после подачи со стандарта Курт Зума здорово сыграл головой и принес три очка лондонцам. Уже перед финальным свистком «Челси» забил снова - в контратаке Тимо Вернер точно прострелил на Кристиана Пулишича к линии вратарской. «Челси» набрал 22 очка и стал лидером Премьер-лиги.

Протокол игры  
Челси 3:1 Лидс
    4' Бэмфорд Патрик (0:1)
(1:1) Жиру Оливье 27'    
(2:1) Зума Курт 61'    
(3:1) Пулишич Кристиан 90'    
Менди Эдуар Джеймс Рис II Зума Курт Силва Тьяго Чилвел Бенджамин Хаверц Кай   67' (Ковачич Матео (   67') Канте Н'Голо Маунт Мэйсон Зиеш Хаким   30' (Пулишич Кристиан (   30') Жиру Оливье   79' (Абрахам Тэмми (   79') Вернер Тимо
Запасные: Рюдигер Антонио Аспиликуэта Сесар Жоржиньо II Аррисабалага Кепа
Меслье Иллан Эйлинг Люк Кох Робин   9' (Льоренте Диего (   9'   74') Купер Лиам Алиоски Эгзиян   69' (Морено Родриго (   69') Филлипс Кэлвин Рафинья Диас   90' Даллас Стюарт Клих Матеуш Харрисон Джек   57' (Поведа Иан (   57') Бэмфорд Патрик
Запасные: Кошта Элдер Робертс Тайлер Касилья Кико Стрёйк Паскаль
05 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Лидс
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Комментарии (3)
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0
Bub
06 Декабря 2020, 01:29

Менди молодцом, Жиру просто феерит, Зума как всегда, и даже уже не знаешь, хвалить его или ругать. Очень непредсказуем. Бабрахама аут!!!!! Канте отбегал 90+ минут и продолжал бегать до самого конца. Бабрахамка все ходит размеренным галопом по полю...
Вернер начудил, это да. Зато выдал очередную голевую.

0
Манчестерский Иппатий
06 Декабря 2020, 01:24

Вернер - главный неудачник. Должен был два забивать. Но зато не пожадничал - выдал на Пулю отменно.
Зиеш - задняя. Это быстро не лечится. Здоровья ему.
Мы на первом месте!! По крайней мере на сутки.
Всех наших - с волевой победой!

1
Oleg-Chelsea
06 Декабря 2020, 01:06

Молодцы, показатели уровень!

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