Волевая победа над «Лидсом» вывела «Челси» на первое место

Начало матча 11-го тура АПЛ против «Лидса» было обескураживающим для «Челси». Гости контратаковали левым флангом, голкипер Эдуар Менди совершил первую грубую ошибку в стане «синих», не добравшись до мяча на перехвате, и Патрик Бэмфорд технично его обыграл, открыв счет следующим касанием. До ответного гола Оливье Жиру после прострела на ближнюю штангу соперники обменялись попаданиями в каркас ворот. На исходе часа игры после подачи со стандарта Курт Зума здорово сыграл головой и принес три очка лондонцам. Уже перед финальным свистком «Челси» забил снова - в контратаке Тимо Вернер точно прострелил на Кристиана Пулишича к линии вратарской. «Челси» набрал 22 очка и стал лидером Премьер-лиги.