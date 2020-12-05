Лэмпард рассчитывает продлить контракт с «Челси»

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05 Декабря 2020, 12:58,
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Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что хотел бы как можно дольше оставаться на посту главного тренера «пенсионеров».
«Время на посту наставника «Челси» пролетело незаметно. У меня осталось всего полтора года по контракту. Я хочу быть частью долгосрочного плана клуба. Хочу помогать команде развиваться.
Решение о моем будущем будет принимать Роман Абрамович. Мне очень повезло тренировать команду, которую я люблю всем сердцем. Хочу оставаться здесь как можно дольше», - цитирует тренера Goal.
После десяти туров АПЛ «Челси» занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард