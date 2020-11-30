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«Барселона» заинтересовалась вингером «Арсенала»

30 Ноября 2020, 11:34,

Global Look Press

Лондонский «Арсенал» принял решение расстаться с французским вингером Николя Пепе. Согласно данным издания Todofichajes, заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста проявляет каталонская «Барселона».

По информации источника, руководство английского клуба хочет выручить с трансфера 40 миллионов евро, чтобы вернуть половину потраченных денег на переход игрока. Пепе перебрался в «Арсенал» летом прошлого года за 80 миллионов евро из дортмундской «Боруссии».

В 14 матчах нынешнего сезона во всех турнирах Николя записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - зима 2021, Николя Пепе
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Комментарии (1)
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mobybeck
30 Ноября 2020, 12:31

Автор, хоть бы проверил, прежде чем публиковать. Пепе перешёл из Лилля

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