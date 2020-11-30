«Барселона» заинтересовалась вингером «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» принял решение расстаться с французским вингером Николя Пепе. Согласно данным издания Todofichajes, заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста проявляет каталонская «Барселона».

По информации источника, руководство английского клуба хочет выручить с трансфера 40 миллионов евро, чтобы вернуть половину потраченных денег на переход игрока. Пепе перебрался в «Арсенал» летом прошлого года за 80 миллионов евро из дортмундской «Боруссии».

В 14 матчах нынешнего сезона во всех турнирах Николя записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.