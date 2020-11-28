Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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В АПЛ появился ещё один претендент на Месси

28 Ноября 2020, 11:59,

Depositphotos

В английской Премьер-лиге появился еще один претендент на форварда сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщил известный испанский журналист Гильем Балаге.

По словам инсайдера, подписать 33-летнего аргентинца, контракт которого с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года, хочет лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы навязать борьбу «Манчестер Сити». Манкунианцы уже давно проявляют заинтересованность в трансфере Месси.

Лионель защищает цвета каталонского гранда с 2004-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании нападающий провел восемь матчей, отметившись тремя голами (два - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Лионель Месси, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (3)
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0
CELTIC FROST
28 Ноября 2020, 12:36

а я уж подумал. Брайтон наконец решил заявить о своих тайных амбициях)

0
Leonardis
28 Ноября 2020, 12:18

мечтать не вредно...

0
Misha_diablo_football
28 Ноября 2020, 12:15

Очень кстати бы, но по моему Абрамыч его з/п не потянет......

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