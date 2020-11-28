В АПЛ появился ещё один претендент на Месси

В английской Премьер-лиге появился еще один претендент на форварда сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщил известный испанский журналист Гильем Балаге.

По словам инсайдера, подписать 33-летнего аргентинца, контракт которого с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года, хочет лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы навязать борьбу «Манчестер Сити». Манкунианцы уже давно проявляют заинтересованность в трансфере Месси.

Лионель защищает цвета каталонского гранда с 2004-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании нападающий провел восемь матчей, отметившись тремя голами (два - с пенальти).