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«Манчестер Сити» предложит Месси контракт на 10 лет

24 Ноября 2020, 15:18,

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Лионеля Месси слухи продолжают связывать с «Манчестер Сити». По информации The Times, «горожане» предложат аргентинцу контракт на десять лет. Секрет такого контракта в том, что Месси отыграет несколько лет за «Манчестер Сити», затем переберётся в один из клубов группы City Football Group, а после этого станет мировым послом клуба.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона, то есть зимой звёздный аргентинец сможет подписать предварительный контракт с любым клубом из-за рубежа. Месси хотел покинуть клуб ещё летом, но тогдашнее руководство во главе с Хосепом Бартомеу отказалось отпускать игрока.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Кар Карыч
24 Ноября 2020, 15:50

А потом станет послом на Юпитере.

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