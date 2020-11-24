«Манчестер Сити» предложит Месси контракт на 10 лет

Лионеля Месси слухи продолжают связывать с «Манчестер Сити». По информации The Times, «горожане» предложат аргентинцу контракт на десять лет. Секрет такого контракта в том, что Месси отыграет несколько лет за «Манчестер Сити», затем переберётся в один из клубов группы City Football Group, а после этого станет мировым послом клуба.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона, то есть зимой звёздный аргентинец сможет подписать предварительный контракт с любым клубом из-за рубежа. Месси хотел покинуть клуб ещё летом, но тогдашнее руководство во главе с Хосепом Бартомеу отказалось отпускать игрока.