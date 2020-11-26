«Арсенал» интересуется Эриксеном

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в английскую Премьер-лигу в зимнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, интерес к датскому футболисту проявляется лондонский «Арсенал». У «канониров» есть возможность приобрести Эриксена за 13,5 миллиона евро. Кристиан пока не принял окончательно решения, потому что сомневается в целесообразности перехода в стан главного конкурента «Тоттенхэма», за который датчанин выступал ранее.

28-летний полузащитник не получается достаточного количества игровой практики в «Интере» и уже неоднократно высказывался относительного этого в прессе.