«Арсенал» интересуется Эриксеном

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26 Ноября 2020, 12:24,
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в английскую Премьер-лигу в зимнее трансферное окно.
Как сообщает ESPN, интерес к датскому футболисту проявляется лондонский «Арсенал». У «канониров» есть возможность приобрести Эриксена за 13,5 миллиона евро. Кристиан пока не принял окончательно решения, потому что сомневается в целесообразности перехода в стан главного конкурента «Тоттенхэма», за который датчанин выступал ранее.
28-летний полузащитник не получается достаточного количества игровой практики в «Интере» и уже неоднократно высказывался относительного этого в прессе.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Интер Милан, Кристиан Эриксен