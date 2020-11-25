«Ливерпуль» продлит контракты с ван Дейком и Фабиньо

«Ливерпуль» работает над продлением контрактов со своими лидерами.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, в английском клубе уверены, что им в скором времени удастся продлить контракты с лидером обороны Виргилом ван Дейком, который на данный момент восстанавливается от серьезной травмы, и бразильским полузащитником Фабиньо.

Соглашение Фабиньо с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2023 года, до этой же даты рассчитан и контракт ван Дейка.

После девяти туров «Ливерпуль» с двадцатью очками занимает второе место в английской Премьер-лиге, уступая «Тоттенхэму» лишь по дополнительным показателям.