Гвардиола назвал команды АПЛ, которые играют не от обороны

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команды английской Премьер-лиги, которые играют не от обороны.

«Почти все команды чемпионата Англии глубоко обороняются, исключением являются лишь «Ливерпуль» и «Челси». Вы должны найти способ взламывать их оборону. Сейчас это является небольшой проблемой для нас. Я должен точно понять, что нам нужно делать, чтобы регулярно забивать голы.

Мы понимаем, что в прошлом сезоне забивали много голов. У нас есть игроки, которые могу найти правильный способ атаковать. В целом мы играем неплохо, я доволен», - цитирует Гвардиолу The Guaridian.