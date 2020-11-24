Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Гвардиола назвал команды АПЛ, которые играют не от обороны

24 Ноября 2020, 20:12,

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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команды английской Премьер-лиги, которые играют не от обороны.

«Почти все команды чемпионата Англии глубоко обороняются, исключением являются лишь «Ливерпуль» и «Челси». Вы должны найти способ взламывать их оборону. Сейчас это является небольшой проблемой для нас. Я должен точно понять, что нам нужно делать, чтобы регулярно забивать голы.

Мы понимаем, что в прошлом сезоне забивали много голов. У нас есть игроки, которые могу найти правильный способ атаковать. В целом мы играем неплохо, я доволен», - цитирует Гвардиолу The Guaridian.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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