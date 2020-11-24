«Манчестер Юнайтед» предложит Мате новый контракт

Испанский вингер Хуан Мата может задержаться в «Манчестер Юнайтед», сообщает издание Todofichajes. Действующий трудовой договор 32-летнего полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до завершения сезона-2020/2021.

Боссы манкунианского гранда планируют продлить сотрудничество с игроком на один год. При этом клуб готов сохранить нынешнюю зарплату Маты. В ближайшее время стороны проведут переговоры по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии предложил испанцу контракт с окладом 15 миллионов евро в год.

В текущем сезоне АПЛ полузащитник сыграл четыре матча и отдал результативную передачу.