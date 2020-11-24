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Футболист сборной Англии предстанет перед судом

24 Ноября 2020, 08:50,

Евро-Футбол.Ру

Лидер бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш предстанет перед судом из-за четырех случаев нарушений правил дорожного движения в текущем году, информирует издание Sky Sports.

Летом полиция предъявила 25-летнему англичанину обвинения в трех нарушениях, связанных с опасным вождением, а также за оставление места ДТП в конце марта текущего года, когда Грилиш за рулем своего Range Rover причинил ущерб автомобилям Mercedes и Citroen.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник принял участие в восьми поединках, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Ранее появилась информация, что Джека хочет подписать «Манчестер Юнайтед».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джек Грилиш
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