Футболист сборной Англии предстанет перед судом

Лидер бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш предстанет перед судом из-за четырех случаев нарушений правил дорожного движения в текущем году, информирует издание Sky Sports.

Летом полиция предъявила 25-летнему англичанину обвинения в трех нарушениях, связанных с опасным вождением, а также за оставление места ДТП в конце марта текущего года, когда Грилиш за рулем своего Range Rover причинил ущерб автомобилям Mercedes и Citroen.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник принял участие в восьми поединках, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Ранее появилась информация, что Джека хочет подписать «Манчестер Юнайтед».