Руни рассказал, что мог перейти в «Барселону»

Экс-форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что мог продолжить карьеру в чемпионате Испании.

«В 2010-м году у меня было много вариантов. Я хотел покинуть клуб и мог перейти в «Барселону», «Реал» или «Манчестер Сити». Некоторое время я представлял, как играю за «Барсу» вместе с Месси, Иньестой и Хави. Думаю, у меня бы получилось вписать в эту компанию.

Все оборвалось после того, как я пообщался с исполнительным директором «МЮ» Дэвидом Гиллом. Мы во всем разобрались, и я остался в клубе», - цитирует Руни пресс-служба «красных дьяволов».

Уэйн защищал цвета манкунианцев с 2004-го по 2017-й год.