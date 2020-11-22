​«Манчестер Сити» предложит новый контракт Стерлингу

После подписания нового контракта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой «Манчестер Сити» нацелился на продление соглашения с вингером Рахимом Стерлингом, сообщает на своих страницах Mirror.

Действующий контракт Стерлинга действует до средины 2023 года, и клуб рассчитывает заключить более долгосрочное соглашение. Заработная плата Рахима по новому договору может вырасти.

Рахим Стерлинг в сезоне 2020/2021 провёл за «Манчестер Сити» тринадцать матчей в различных соревнованиях. Вингер записал на свой счёт пять забитых голов и четыре результативных паса на партнёров.