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​«Манчестер Сити» предложит новый контракт Стерлингу

22 Ноября 2020, 13:19,

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После подписания нового контракта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой «Манчестер Сити» нацелился на продление соглашения с вингером Рахимом Стерлингом, сообщает на своих страницах Mirror.

Действующий контракт Стерлинга действует до средины 2023 года, и клуб рассчитывает заключить более долгосрочное соглашение. Заработная плата Рахима по новому договору может вырасти.

Рахим Стерлинг в сезоне 2020/2021 провёл за «Манчестер Сити» тринадцать матчей в различных соревнованиях. Вингер записал на свой счёт пять забитых голов и четыре результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Рахим Стерлинг
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