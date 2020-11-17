«Барселона» подпишет защитника в зимнее трансферное окно

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман намерен усилить оборонительную линию команды в зимнее трансферное окно, рапортует издание Sport.es.

Источник сообщает, что приоритетным вариантом для «сине-гранатовых» является защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия. Если эта сделка не состоится, каталонский клуб попробует подписать немца Антонио Рюдигера, ныне выступающего за лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы продать игрока, а сам Рюдигер не против переехать на «Камп Ноу».

Антонио в текущем сезоне не имеет регулярной игровой практики. Защитник не провел ни одного матча в рамках Премьер-лиги.