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Вудворд: «Мы уверены, что Сульшер выбрал правильный путь»

13 Ноября 2020, 10:14,

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Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

«Мы уверены, что Сульшер выбрал правильный путь. Команда под руководством этого специалиста продолжит прогрессировать», - передает слова Вудворда портал Goal.

Ранее СМИ сообщали, что Сульшер может быть уволен с поста наставника манкунианцев. На его место сватали аргентинского тренера Маурисио Почеттино, известного по работе в лондонском «Тоттенхэме».

После семи проведенных матчей в Премьер-лиге «красные дьяволы» набрали десять очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Эд Вудворд
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