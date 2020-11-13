Вудворд: «Мы уверены, что Сульшер выбрал правильный путь»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

«Мы уверены, что Сульшер выбрал правильный путь. Команда под руководством этого специалиста продолжит прогрессировать», - передает слова Вудворда портал Goal.

Ранее СМИ сообщали, что Сульшер может быть уволен с поста наставника манкунианцев. На его место сватали аргентинского тренера Маурисио Почеттино, известного по работе в лондонском «Тоттенхэме».

После семи проведенных матчей в Премьер-лиге «красные дьяволы» набрали десять очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.