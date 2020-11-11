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Аке получил травму в матче против сборной Испании

11 Ноября 2020, 23:21,

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Сегодня, 11 ноября, в рамках товарищеского матча сборная Голландии на своём поле принимает сборную Испании.

На шестой минуте травму мышцы задней поверхности бедра получил голландский защитник Натан Аке, вместо него на поле появился Дэйли Блинд.

На данный момент идёт 31-я минута матча, сборная Испании впереди со счётом 1:0.

На клубном уровне травмировавшийся Аке выступает за «Манчестер Сити», 25-летний защитник перешёл в стан «горожан» в летнее трансферное окно из «Борнмута» за 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Натан сыграл за «Манчестер Сити» шесть матчей во всех турнирах и забил один гол.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Натан Аке
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