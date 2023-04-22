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Первая лига

«СКА-Хабаровск» ушёл от поражения в матче с «Волгой»

22 Апреля 2023 • 11:16 Комментировать
СКА-Хабаровск
1:1
Волга Ульяновск
окончен

В первом субботнем матче 28-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против «Волги». На 15-й минуте обычный вынос мяча у гостей превратился в выход Момо Туре один на один с голкипером, счет открыт. На 40-й минуте ситуация повторилась, только вратарь парировал угрозу. В заключительном отрезке Тимур Жамалетдинов запустил мяч в ближнюю штангу. Он же быстрее всех сориентировался во вратарской «Волги» после ряда безуспешных попыток обороны выбить мяч и сравнял счет.

1:1, команды продлили свои безвыигрышные серии, дальневосточники делят шестое место, соперник - предпоследний

Протокол игры  
СКА-Хабаровск1:1Волга Ульяновск
  15' (0:1)
(1:1) Жамалетдинов Тимур86'  
Имамов ИсламМусалов Магомед 77' (Левицкий Денис ( 77') Стародуб Дмитрий  4' 46' (Алиев Саид ( 46') Фомин ДенисАлександр ИванковРукас ТомасБавин ЮрийМирошниченко Никита 78' (Жамалетдинов Тимур ( 78') Алейников Василий 29' (Гелоян Ишхан ( 29') Петров ИльяГонгапшев Альбек  18' 46' (Симонян Артём ( 46')
Запасные: Помазан ЕвгенийСосранов РустамАнисимов АндрейГащенков МихаилЯнов ДанилаСугробов Владимир
Климович АндрейСтефен Годфри  84'Дашаев Аслан  87'Кутин ДенисДанилкин Егор  63'Морозов Кирилл  70'Рахманов Денис 62' (Воронин Евгений ( 62') Рахманов Дмитрий 46' (Паскин Герман ( 46'  67') Кубышкин Илья 76' (Махмутов Руслан ( 76') Билалов Билал 90' (Аллеф де Андраде ( 90') Герюгов Азнаур
Запасные: Камлашев ДаниилХабибуллин АйдарМорозов СемёнЕфремов ДмитрийКирсанов Никита
22 апреля.

 

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