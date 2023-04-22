«СКА-Хабаровск» ушёл от поражения в матче с «Волгой»

В первом субботнем матче 28-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против «Волги». На 15-й минуте обычный вынос мяча у гостей превратился в выход Момо Туре один на один с голкипером, счет открыт. На 40-й минуте ситуация повторилась, только вратарь парировал угрозу. В заключительном отрезке Тимур Жамалетдинов запустил мяч в ближнюю штангу. Он же быстрее всех сориентировался во вратарской «Волги» после ряда безуспешных попыток обороны выбить мяч и сравнял счет.

1:1, команды продлили свои безвыигрышные серии, дальневосточники делят шестое место, соперник - предпоследний