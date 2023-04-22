«СКА-Хабаровск» ушёл от поражения в матче с «Волгой»

В первом субботнем матче 28-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против «Волги». На 15-й минуте обычный вынос мяча у гостей превратился в выход Момо Туре один на один с голкипером, счет открыт. На 40-й минуте ситуация повторилась, только вратарь парировал угрозу. В заключительном отрезке Тимур Жамалетдинов запустил мяч в ближнюю штангу. Он же быстрее всех сориентировался во вратарской «Волги» после ряда безуспешных попыток обороны выбить мяч и сравнял счет.
1:1, команды продлили свои безвыигрышные серии, дальневосточники делят шестое место, соперник - предпоследний
Протокол игры
|15' (0:1)
|(1:1) Жамалетдинов Тимур86'
Имамов Ислам•Мусалов Магомед77' (Левицкий Денис (77') •Стародуб Дмитрий 4'46' (Алиев Саид (46') •Фомин Денис•Александр Иванков•Рукас Томас•Бавин Юрий•Мирошниченко Никита78' (Жамалетдинов Тимур (78') •Алейников Василий29' (Гелоян Ишхан (29') •Петров Илья•Гонгапшев Альбек 18'46' (Симонян Артём (46')
Климович Андрей•Стефен Годфри• 84'Дашаев Аслан• 87'Кутин Денис•Данилкин Егор• 63'Морозов Кирилл• 70'Рахманов Денис62' (Воронин Евгений (62') •Рахманов Дмитрий46' (Паскин Герман (46') • 67'Кубышкин Илья76' (Махмутов Руслан (76') •Билалов Билал90' (Аллеф де Андраде (90') •Герюгов Азнаур
22 апреля.
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