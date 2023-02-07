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Первая лига

«Уфа» расторгла контракт с защитником Масаловым

07 Февраля 2023 • 14:02 Комментировать

Защитник Александр Масалов покинул «Уфу». Об этом башкирский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.

«Мы благодарим Александра за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!» — написано в заявлении клуба.

Напомним, 26-летний футболист выступал за «Уфу» с августа 2022 года. В текущем сезоне Масалов принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

После 20 туров «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков.

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Уфа Александр Масалов Трансферы футбола - зима 2023
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