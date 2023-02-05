Уткульбаев подвёл итоги второго сбора «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев высказался о втором сборе казанской команды.

«Тяжелый сбор, с большим количеством работы. В некоторых матчах, казалось, что было легко, но на самом деле, это большая работа ребят. Хорошо, что ни одной тренировки мы не пропустили из-за погоды. Отличные условия», — цитирует слова Уткульбаева официальный сайт казанцев.

Специалист отметил, что все задачи сбора были выполнены, но есть и минус, команда потеряла несколько человек из-за болезни.

«Рубин» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 37 очков после 20 туров.