Ломовицкий: «Мне комфортнее играть в атаке»

Нападающий «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал, на какой позиции ему больше всего нравится играть.

«Где мне играть комфортнее? Конечно, играть в атаке, я всегда там играл. А там уже будет видно, что тренерский штаб решит. Последнее слово за тренерами», — приводит слова Ломовицкого официальный сайт казанского клуба.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, забил один гол и записал в свой актив две результативные передачи.

После 20 туров «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 37 набранных очков.