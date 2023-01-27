Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Ломовицкий: «Мне комфортнее играть в атаке»

27 Января 2023 • 13:31 Комментировать

Нападающий «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал, на какой позиции ему больше всего нравится играть.

«Где мне играть комфортнее? Конечно, играть в атаке, я всегда там играл. А там уже будет видно, что тренерский штаб решит. Последнее слово за тренерами», — приводит слова Ломовицкого официальный сайт казанского клуба.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, забил один гол и записал в свой актив две результативные передачи.

После 20 туров «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 37 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Ломовицкий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
13:31 · Россия. Первая лига
Ломовицкий: «Мне комфортнее играть в атаке»
13:25 · Россия. Первая лига
Ломовицкий: «Главная задача — это вернуться туда, где должен быть «Рубин»
26 Января
20:25 · Россия. Первая лига
Газизов: «Урунов не смог совладать с собой при большой зарплате»
20:19 · Россия. Первая лига
Булыкин: «В России «особенным» можно назвать Карпина»
19:11 · Россия. Первая лига
Тульский «Арсенал» разгромил лидера чемпионата Черногории
17:09 · Россия. Первая лига
Газизов прокомментировал возможный трансфер Голубева в «Рубин»
13:31 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» арендует игрока «Ростова»
05:58 · Россия. Первая лига
Натхо рассказал, как отреагировал на вылет «Рубина» из РПЛ
25 Января
22:41 · Россия. Первая лига
Игрок «Акрона» Сагуткин получил серьёзную травму головы на сборе, его увезли в больницу
21:34 · Россия. Премьер-лига
Корниленко прокомментировал переход Липового в клуб Первой лиги
21:27 · Россия. Премьер-лига
В «Волгаре» отреагировали на информацию об интересе «Торпедо» к Стефановичу
20:23 · Россия. Премьер-лига
«Волгарь» арендовал полузащитника «Крыльев Советов» Липового
19:31 · Россия. Премьер-лига
Гершкович: «Слуцкий ещё не сказал своего последнего слова»
24 Января
19:45 · Россия. Премьер-лига
Манелов стал игроком тульского «Арсенала» официально
14:48 · Россия. Первая лига
«Волгарь» подписал контракт с воспитанником «Спартака» официально
Все новости
Рекомендуем