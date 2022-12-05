Никитин: «Уверен, «Уфа» не вылетит»

Полузащитник «Уфы» Андрей Никитин высказался о возможном вылете своей команды из Первой лиги.

«Уверен, мы не вылетим. Можем забраться в десятку, потому что у нас наладилась игра, есть хорошие исполнители», — заявил Никитин «РБ Спорту».

Футболист рассказал, что если после окончания сезона у него будут предложения из клубов Российской премьер-лиги, то он покинет «Уфу».

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три голевые передачи.

После 20 туров башкирский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков.