Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев в эксклюзивной беседе рассказал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» о том, где его команда будет проводить учебно-тренировочные сборы.

46-летний специалист заявил, что «Шинник» поедет в Турцию, там команда полноценно будет готовиться к весенней части чемпионата.

Подопечные Евсеева ушли на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 28 набранных очков после 20 туров.

Стоит отметить, что возобновление чемпионата запланировано на начало марта 2023 года. В 21-м туре «Шинник» сыграет с «Родиной» из Москвы.