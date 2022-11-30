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Первая лига

Стало известно, где «Шинник» проведёт зимние сборы эксклюзив

30 Ноября 2022 • 17:38 Комментировать

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев в эксклюзивной беседе рассказал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» о том, где его команда будет проводить учебно-тренировочные сборы.

46-летний специалист заявил, что «Шинник» поедет в Турцию, там команда полноценно будет готовиться к весенней части чемпионата.

Подопечные Евсеева ушли на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 28 набранных очков после 20 туров.

Стоит отметить, что возобновление чемпионата запланировано на начало марта 2023 года. В 21-м туре «Шинник» сыграет с «Родиной» из Москвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Вадим Евсеев
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