Крымские клубы могут начать следующий сезон в ФНЛ - Измайлов

Наиль Измайлов, который не так давно был избран на должность президента ФНЛ, анонсировал вхождение в систему лиг клубов из Крыма. По словам Измайлова, процесс может быть завершён уже к старту следующего футбольного сезона.

«Попробуем сделать это максимально быстро. Если всё будет хорошо, следующий сезон начнём вместе», - высказался Измайлов, чьи слова приведены на страницах сайта «Матч ТВ».

Стоит сказать, что УЕФА и ФИФА считают Крым особенной зоной, если говорить о футбольной карте мира. До конца непонятно, как интеграция крымских клубов в систему лиг России может повлиять на позицию футбольных властей в Европе и мире. Самый худший вариант – исключение из ФИФА. В таком случае Россию отключат от трансферной системы, и не только.