​Дзагоев был неразговорчив после победы «Рубина» в Москве

В субботу «Рубин» набрал три очка в Москве – команда Леонида Слуцкого обыграла «Велес» со счётом 2:1. Полузащитник казанской команды Алан Дзагоев был не особенно разговорчив после игры, когда к нему подошли журналисты.

«Как мне моя новая команда? Всё отлично. Когда обеспечим выход в Премьер-лигу? Впереди ещё много туров», - сказал Дзагоев, не останавливаясь. Видео с игроком было опубликовано в телеграм-канале «Фома Неверующий».

На текущую минуту «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Впрочем, конкурентам команды Леонида Слуцкого ещё предстоит сыграть в этом туре.