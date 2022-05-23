Экс-тренер «Спартака»: Инвестиции во вторую команду не дадут результатов

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Риачно поделился с журналистами своим мнением по поводу закрытия второй команды «красно-белых».

Рианчо сказал «Спорт-Экспрессу», что инвестиции во вторую команду не дадут спортивных результатов, а чтобы понять это, необходимо посмотреть, сколько футболистов из второй команды сыграли за основной состав «Спартака» за последние пять лет. Специалист отметил, что нынешняя система подготовки молодых игроков в России не даёт достойных результатов.

Напомним, что московский «Спартак-2» был закрыт из-за финансовых трудностей владельца «красно-белых» Леонида Федуна.